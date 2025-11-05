Сергеев вышел на чистое второе место по забитым голам в Кубке России

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев отметился голом в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита».

Игра команд прошла в среду, 5 ноября, и завершилась победой бело-голубых со счетом 3:1.

30-летний футболист отличился на 53-й минуте матча. Этот гол стал для него 23-м в турнире. По числу забитых мячей в Кубке России Сергеев обошел Алексея Медведева (22 гола). Лучшим бомбардиром турнира является Олег Веретенников (24).

Сергеев перешел в «Динамо» летом этого года. Ранее форвард выступал за «Крылья Советов», «Зенит», «Торпедо» и «Строгино».