Сергеев заявил, что может покрасить бороду в золотой, если «Зенит» выиграет РПЛ и Кубок России

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе над «Ахматом» (3:3, пенальти 4:2) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Настрой одинаковый на все игры, просто Кубок есть Кубок, в нем всегда есть сюрпризы. Думаю, сегодня получилась настоящая кубковая игра – много голов и серия пенальти в конце.

Сбрею ли бороду, если возьмем требл? Нет, все равно бриться не буду. Но что-нибудь обязательно придумаю. Может быть, перекрашу в золотой, но обещать не буду!» – приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице группы C с 8 очками в 4 матчах, «Ахмат» занимает третью строчку с 4 очками.

В следующем туре FONBET Кубка России «Зенит» примет на своем поле «Балтику» (3 октября), а «Ахмат» встретится с «Крыльями Советов» в гостях (4 октября).