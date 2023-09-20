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Кубок России

Сегодня, 21:04

Сергеев заявил, что может покрасить бороду в золотой, если «Зенит» выиграет РПЛ и Кубок России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о победе над «Ахматом» (3:3, пенальти 4:2) в 4-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Настрой одинаковый на все игры, просто Кубок есть Кубок, в нем всегда есть сюрпризы. Думаю, сегодня получилась настоящая кубковая игра – много голов и серия пенальти в конце.

Сбрею ли бороду, если возьмем требл? Нет, все равно бриться не буду. Но что-нибудь обязательно придумаю. Может быть, перекрашу в золотой, но обещать не буду!» – приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита».

Команда из Санкт-Петербурга идет на втором месте в таблице группы C с 8 очками в 4 матчах, «Ахмат» занимает третью строчку с 4 очками.

В следующем туре FONBET Кубка России «Зенит» примет на своем поле «Балтику» (3 октября), а «Ахмат» встретится с «Крыльями Советов» в гостях (4 октября).

Источник: ФК «Зенит»
Иван Сергеев
Футбол
ФК Ахмат
ФК Зенит
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