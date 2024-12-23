Сегодня, 10:20
Генеральный директор букмекерской компании FONBET Сергей Анохин в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику формата Кубка России.
«Не вижу массовой критики формата Кубка. Бывают лишь некоторые высказывания. В любом деле всегда должна быть критика и конкуренция. Это нормальная, обычная работа. Я считаю, что формат принципиально сильный, и пока нас не вернули в еврокубки, он должен работать», — сказал Анохин «СЭ».
В нынешнем сезоне титул обладателя Кубка России защищает «Зенит».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2