Балахнин: «Не думал, что «Зенит» так феерично стартует»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом» (3:0) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не думал, что питерцы так феерично стартанут. Они сейчас действительно хорошо выглядят. Вчера играл не основной состав, хотя это все равно футболисты высокого уровня. Они были мотивированные и хорошо выглядели функционально. Поэтому у них больше получается, и они сейчас выглядят грозно», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

В следующем туре Кубка России «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».