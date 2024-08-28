Балахнин: «Ростову» до высоких мест будет тяжело добраться в Кубке России»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин оценил шансы ростовской команды на победу в FONBET Кубке России.

«В Кубке России не всегда выигрывают самые сильные команды. Нечасто, но такое бывает, и «Ростов» — не исключение! Но это больше касается старого формата. Там много было неожиданностей, все решалось в одной игре.

Сейчас, проиграв, команда может дойти до полуфинала спокойно. Поэтому несильной команде в финал пробиться сложно. «Ростову» до высоких мест будет тяжело добраться. Состав на кубковые встречи меняется, значит, клуб не делает ставку на победу в этом турнире. Хочется, и пора бы уже выиграть трофей.

Как мы видим, в Кубке России состав смешанный. Клуб делает все правильно, потому что с такой логистикой надо давать играть всем, а не только основным ребятам. В общем, надежд больше на победу в этом турнире, чем в РПЛ, но сделать это будет трудно», — цитирует Legalbet Балахнина.