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Кубок России

Сегодня, 20:04

Балахнин: «Краснодар» сделает все, чтобы выиграть Кубок России"

Балахнин оценил шансы «Ростова» в матче с «Краснодаром»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Балахнин оценил шансы «Ростова» в матче с «Краснодаром».

«Думаю, что «Краснодар» сделает все, чтобы выиграть Кубок в этом сезоне, они делают ставку на это. Все-таки «Ростову» важно побороться за медали. Сейчас уже видно, что Ивич постепенно выстраивает игру, команда здорово проводит последние матчи. Карпину нужно постараться остаться в тройке чемпионата. Но игра будет очень интересной. Хотелось бы, чтобы клуб из регионов оказался в финале Кубка России», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Матч «Краснодара» и «Ростова» пройдет 5 или 6 апреля в Краснодаре на одноименном стадионе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-krasnodar-sdelaet-vse-chtoby-vy-igrat-kubok-rossii/
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Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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