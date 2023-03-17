Балахнин: «Краснодар» сделает все, чтобы выиграть Кубок России"

Российский тренер Сергей Балахнин оценил шансы «Ростова» в матче с «Краснодаром».

«Думаю, что «Краснодар» сделает все, чтобы выиграть Кубок в этом сезоне, они делают ставку на это. Все-таки «Ростову» важно побороться за медали. Сейчас уже видно, что Ивич постепенно выстраивает игру, команда здорово проводит последние матчи. Карпину нужно постараться остаться в тройке чемпионата. Но игра будет очень интересной. Хотелось бы, чтобы клуб из регионов оказался в финале Кубка России», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Матч «Краснодара» и «Ростова» пройдет 5 или 6 апреля в Краснодаре на одноименном стадионе.