Сергей Балахнин: «Пока Карпин не способен выиграть какой-нибудь трофей с «Ростовом»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин подвел итоги первой части сезона для ростовчан.

— Первую часть сезона «Ростов» провел хорошо, — приводит «РБ Спорт» слова Балахнина. — Команда находится в верхней части таблицы, вышли в плей-офф кубка России. Все идет по плану.

— Вас удивило, что «Ростов» с нынешним составом занимает третье место?

— Сейчас у всех команд примерно такого же уровня состав, как у «Ростова», кроме «Зенита». Меня результат «Ростова» вообще не удивил.

— Думаете, Карпин с «Ростовом» может выиграть чемпионат?

— Без усиления, вряд ли. Сложно выигрывать титулы с таким составом. Все зависит от того, как вообще наш футбол будет развиваться. Если будут снова приезжать иностранцы, все станет по-другому.

— Способен ли Карпин в будущем выиграть какой-нибудь трофей с «Ростовом»?

— Пока нет.

После 17 туров «Ростов» занимает третье место в чемпионате России. В воскресенье, 27 ноября, в последнем матче года «Ростов» разгромил «Ахмат» в Кубке России и вышел в плей-офф турнира.