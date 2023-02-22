Белоголвцев — о матче «Локомотив» — «Спартак»: «Не надо было назначать игру на такое время. Это позор РФС»

Актер и комик Сергей Белоголвцев поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и «Спартака» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Спартак» сегодня — абсолютный фаворит в матче с «Локомотивом». Команда на прекрасном ходу. Промес может даже сегодня в заявку не попадет. «Спартак» в прекрасном состоянии, наконец-то есть гармония в команде, которой не было сто лет. Это не может не радовать, Абаскаль прекрасен. В чемпионате «Спартак» не сможет обыграть «Зенит» из-за бразильцев, а за Кубок России можно сражаться», — приводит «РБ Спорт» слова Белоголвцева.

Также он ответил на вопрос, надо ли переносить матч из-за погоды.

«Не надо было назначать игру на такое время. Мне кажется, людям из РФС кто-то отключает голову. Неужели непонятно, что в феврале и марте еще зима в России. Есть риск, что у футболистов возникнут проблемы с легкими, с ногами, руками. Такое ощущение, что людям все равно. Меня как болельщика, как бывшего спортсмена эта ситуация оскорбляет. Какое-то пренебрежение к футболистам. Это позор РФС», — добавил актер.

Матч между «Спартаком» и «Локомотивом» должен пройти 22 февраля и начаться в 20.00 по московскому времени. По прогнозам синоптиков, в это время температура воздуха в Москве опустится ниже -15 градусов, что ставит под угрозу проведение игры.