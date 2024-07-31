Защитник «Факела» Брызгалов: «Зенит» хорош уже на протяжении пяти-шести лет»

Защитник «Факела» Сергей Брызгалов прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Старались выполнять план, который нам предложили тренеры, — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт». — В первом тайме неплохо играли. Но потом этот стандарт, Ерохин забил. Недоработали. Во втором тайме имели один опасный момент, выход один на один с вратарем «Зенита», могли забить. Но, к сожалению, сложилось так, как сложилось.

— «Зенит» хорош на старте сезона, если сравнивать с другими соперниками?

— «Зенит» хорош уже на протяжении пяти-шести лет. И в матче на Суперкубок с «Краснодаром» он здорово выглядел, потом одержал две крупные победы в чемпионате. Сине-бело-голубые забили в трех первых играх сезона 12 мячей, пропустили два. Конечно, «Зенит» хорош.