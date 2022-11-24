Судейство
24 ноября, 13:06
Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.
Главным арбитром встречи «Зенит» — «Спартак» станет Сергей Карасев, его помощниками будут Максим Ковалев и Адлан Хатуев. Резервный судья — Константин Аверьянов, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Максим Гаврилин.
Все назначения судей на матчи 6-го тура групповой стадии Кубка России:
26 ноября, суббота
«Торпедо» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.
«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
27 ноября, воскресенье
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Виктор Кулагин.
«Краснодар» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Алексей Резников.
«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гончар.
«Ростов» — «Ахмат»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Колобаев.
«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.