Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

Главным арбитром встречи «Зенит» — «Спартак» станет Сергей Карасев, его помощниками будут Максим Ковалев и Адлан Хатуев. Резервный судья — Константин Аверьянов, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Максим Гаврилин.

Все назначения судей на матчи 6-го тура групповой стадии Кубка России:

26 ноября, суббота

«Торпедо» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

27 ноября, воскресенье

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Алексей Резников.

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гончар.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.