Семак о матче со «Спартаком»: «Сегодня нас подвела реализация»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0).

— Сергей Богданович, развивая тему предыдущего вопроса. Стал ли для вас неожиданностью переход «Спартака» на схему 4-2-3-1? По ходу матча какие-то подсказки дополнительные в связи с этим дали? Если да, то какие?

— Нет, не было. «Спартак» достаточно часто играет в два форварда: выходит Угальде, потом его меняет Игнатов. Сегодня вышел Игнатов, заменил Угальде. Ничего нового не было, схема та же. Но я повторюсь, что наши ребята сегодня и в обороне сыграли хорошо, и в атаке. Единственное, что реализация нас сегодня подвела.

— В первом тайме вы полностью владели преимуществом, во втором, как показалось, «Зенит» чуть-чуть отдал инициативу. Это было сделано специально, чтобы попытаться подловить на контратаках, или так складывалась игра?

— Нет, так складывалась игра. Конечно, невозможно весь матч контролировать мяч, играя против хорошей команды с хорошими футболистами. Это естественно, что и соперник умеет играть в футбол. В какой-то период времени у нас лучше получается контролировать мяч, в какой-то — хуже. Но в целом, наверное, все равно у нас было большое преимущество, если брать весь матч. А доминировать на протяжении двух таймов невозможно.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.