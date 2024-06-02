Семак о победе над «Балтикой»: «Рад, что не довели до пенальти»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

— Очередная эмоциональная игра. Матч складывался непросто. К сожалению, в первом тайме ошибались часто. Где-то не хватало концентрации. У нас были хорошие моменты в обоих таймах. Слава богу, что смогли забить. Рад, что не довели до пенальти.

— Замена Сергеева это недовольство игроком или попытка перестроить схему?

— Мы поменяли игрока по позиции. На его место вышел Мантуан.

В сезоне-2023/24 «Зенит» выиграл все три турнира, в которых участвовал — чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Команда из Санкт-Петербурга оформила российский требл впервые в своей истории.