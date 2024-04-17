Семак о матче со «Спартаком»: «Хотели поберечь Эраковича и Караваева»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0).

— Новая позиция Караваева — это сюрприз для Слишковича, или вы действительно видите его в этой роли?

— Нет никаких сюрпризов. Опять же, Слава в тонусе. Естественно, он немножко почувствовал ритм, мы сегодня поберегли его, потому что следующую игру пропускает Дуглас Сантос. Естественно, нам нужен был по возможности свежий Караваев. А по поводу позиции — он уже выходил на ней. По игре, которая была, мы решили чуть больше дать отдохнуть Артуру. Хотели дать отдохнуть и Эраковичу, но Артуру, на наш взгляд, было тяжелее.

— Педро тоже дали отдохнуть, или нужно, чтобы не было ожиданий от 18-летнего парня, от которого ждут забитых мячей в каждой игре?

— Мы отталкивались от ситуации, которая есть. Исходя из того, что нам нужен был футболист с российским паспортом, вышел Андрей Мостовой. Если бы игра пошла по другому сценарию, нужно было бы заменить раньше Артура, может и Педро вышел бы. Он готов, но, естественно, мы хотели поберечь его на следующий матч. Нам в следующей игре нужны свежие футболисты. И мы по возможности проводим ротацию.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.