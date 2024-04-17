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Сегодня, 22:08

Семак об отмененном голе в матче со «Спартаком»: «ВАР есть ВАР, ничего страшного»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги ответного матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (0:0).

На 87-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой отменил гол нападающего питерцев Матео Кассьерры. Решение было приняло после подсказки ВАР. В эпизоде с голом был зафиксирован офсайд.

— Сергей Богданович, камера выхватила вашу реакцию на момент отмены гола Кассьерры. Что можете сказать по этому поводу, по судейству?

— Что касается отмены гола — отменили и отменили, момент был для ВАР. А что касается того же ВАР, как ставить точки — это уже не в нашей компетенции. Хороший гол, но правила есть правила, а ВАР есть ВАР. Ничего страшного. Что касается судейства — не было вопросов, которые повлияли на ход матча. Вопросы, наверное, всегда есть. Поэтому не буду обсуждать. Будем работать!

— Сегодня многих с хорошей стороны поразил Ильзат Ахметов, у него было несколько неплохих моментов и обводок. Насколько вы удовлетворены тем, что он сегодня показал? Значит ли его выход сегодня то, что он может получать больше времени в оставшихся матчах сезона?

— Посмотрим, все зависит от состояния футболистов, которые выходят. Нужно на тренировках и играх заслужить место в стартовом составе, свои игровые минуты. Календарь плотный, я надеюсь, у всех будет время и шанс проявить себя.

«Зенит» победил «Спартак» по сумме двух матчей со счетом 2:1. Команда Сергея Семака вышла в финал Пути РПЛ и встретится с ЦСКА.

Сергей Семак
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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