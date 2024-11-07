Семак: «В матче с «Ахматом» было много моментов, над которыми «Зениту» следует и поработать, и проанализировать»

Сегодня, 00:42
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.
«Что касается результата, он хороший. Моментов много создавали. По ходу самого матча немножко нервозность присутствовала, много эмоций у тех ребят, которые играют меньше, хотелось сыграть как можно лучше. Отсюда количество брака, невынужденных ошибок или решений в завершающей фазе. Было много моментов, над которыми нам следует и поработать, и проанализировать. В целом, спасибо ребятам за игру. Хорошая победа, будем готовиться к следующему матчу — он уже очень скоро», — цитирует пресс-служба клуба Семака.
Второй матч команды проведут между собой 27 ноября.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2