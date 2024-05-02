Семак — о важности Кубка России: «Для «Зенита» в приоритете всегда будет РПЛ»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящих матчей с ЦСКА в Кубке России и РПЛ.

«Что у «Зенита» сейчас в приоритете — Кубок России или РПЛ? Если есть возможность играть, то мы всегда играем. Если будет необходимо сделать выбор, то в приоритете всегда будет чемпионат России, это нормально и естественно. Какой из трех предстоящих матчей с ЦСКА самый сложный? Мы будем отталкиваться от того, как сможем сыграть сегодня. У «Зенита» будут коррективы на матч чемпионата, а у ЦСКА, думаю, их не будет, потому что у армейцев достаточно наигранная схема, которой они всегда придерживаются», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Первый матч ЦСКА и «Зенита» в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет 2 мая на «ВЭБ Арене». Следующие две встречи состоятся в Санкт-Петербурге — 11 мая в 28-м туре РПЛ и 15 мая в рамках ответной игры Кубка России.