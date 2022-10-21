Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что пообщался с полузащитником команды Андреем Мостовым после обратной замены футболиста в матче 4-го тура группового турнира Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Успели пообщаться с Андреем Мостовым и вчера после игры, и сегодня перед тренировкой. Все абсолютно нормально — Андрей все понял и осознал, будет готовиться для того, чтобы помогать команде. Эмоции есть у нас у всех — главное, что если возникает какая-то непонятная ситуация, ее нужно быстро решить и двигаться дальше. Нас ждет еще шесть непростых матчей, и каждый должен по максимуму помогать команде. Это касается не только игроков, но и тренеров», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Хавбек вышел на поле на 61-й минуте вместо Далера Кузяева, однако спустя 22 минуты был заменен на Густаво Мантуана. После этого недовольный Мостовой сразу ушел от скамейки в раздевалку.