Семак — о массовой драке: «Это цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о массовой драке, которая произошла в конце матча Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 по пенальти).

— Так получилось, что вы были участником матча «Сатурн» — ЦСКА, и сейчас были свидетелем похожей драки как тренер. Почему вам так везет? Можете ли вы понять игроков в данной ситуации?

— Это цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском, здесь все прошло в абсолютно лайтовом режиме, никто особо не пострадал. Что касается эмоций игроков, конечно, понимаю, что не сдержались. Промес что-то сказал Барриосу, потом толкнул, Барриос его боднул, он его царапнул по лицу. Если бы этот конфликт сразу бы разняли, ничего другого бы не было, потому что Родригао прибежал разнимать изначально, если кто смотрел момент. Потом уже подбежал туда Шамар и все понеслось. Это футбол, это эмоции. Я, конечно, понимаю игроков, у них там копиться напряжение. Все это должно было выплеснуться, к сожалению, оно выплеснулось вот так в конце. Для болельщиков лучше, если бы это выплескивалось бы в виде забитых мячей и красивой игры, но бывает и так, — сказал Семак.

Главный арбитр встречи Владимир Москалев удалил шесть футболистов по итогам массовой драки.