Экс-игрок «Спартака» Шавло считает, что красно-белые могут удивить «Зенит» в кубковом матче

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о матче против «Зенита» в FONBET Кубке России.

«Учитывая невыразительную игру «Зенита» и «Спартака», трудно сказать, кто фаворит. В Кубке фаворитов нет, потому что это борьба характеров, тактическая борьба. Я думаю, что «Зенит», учитывая его лидерство в РПЛ, сбалансированность состава и налаженную игру, будет являться в какой-то степени фаворитом. Но «Спартак» играет у себя. Это команда, которая может удивить, она не раз это делала», — цитирует Шавло «Спорт день за днем».

Первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на «Лукойл Арене» 3 апреля. Ответная игра пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.