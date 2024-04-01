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Кубок России

1 апреля, 17:30

Экс-игрок «Спартака» Шавло считает, что красно-белые могут удивить «Зенит» в кубковом матче

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о матче против «Зенита» в FONBET Кубке России.

«Учитывая невыразительную игру «Зенита» и «Спартака», трудно сказать, кто фаворит. В Кубке фаворитов нет, потому что это борьба характеров, тактическая борьба. Я думаю, что «Зенит», учитывая его лидерство в РПЛ, сбалансированность состава и налаженную игру, будет являться в какой-то степени фаворитом. Но «Спартак» играет у себя. Это команда, которая может удивить, она не раз это делала», — цитирует Шавло «Спорт день за днем».

Первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на «Лукойл Арене» 3 апреля. Ответная игра пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: Спорт день за днем
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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