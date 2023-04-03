Шавло: «Чтобы обыграть «Урал», «Спартаку» необходимо приложить максимум усилий»

Экс-генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями от ответного FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Уралом».

«Шансы у «Спартака» выйти в финал Пути РПЛ есть, только надо реализовывать свои моменты. В последних играх красно-белые плохо реализуют моменты. «Урал» — амбициозная команда, полный стадион, но, думаю, будет большинство спартаковских болельщиков. Надеюсь, футболисты «Спартака» приложат все усилия, чтобы пройти дальше. Квинси — ведущий игрок, он душа команды. Конечно, его отсутствие скажется. На данный момент не вижу того футболиста, который может завести команду. С «Ахматом» это было очень видно. После того, как вышел Мозес игра пошла в одни ворота. Промес — это большая потеря. С другой стороны, «Спартак» выступал и с 11 россиянами в составе. Плюс или минус, что игра состоится в Екатеринбурге? Для «Спартака» нет никакой разницы, потому что команда обыгрывала «Урал» в Екатеринбурге. Сейчас «Урал» уже другая команда, с новым тренером и идеями. Чтобы обыграть «Урал», «Спартаку» необходимо приложить максимум усилий», — приводит слова Шавло «РБ Спорт».

4 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. По итогам первой встречи счет был 1:1.