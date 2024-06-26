Силкин раскритиковал Лещука после обиды на шутку аккаунта Кубка России: «Никто не забыл его косяки»

Бывший игрок и главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на пост Игоря Лещука в адрес пресс-службы FONBET Кубка России с шуткой про него.

«Он ожидал, что его будут хвалить? Никто не забыл его косяки, тем более со «Спартаком». Это не лезет ни в какие ворота! Если он думает, что его будут хвалить, то он ошибается. Сейчас люди другие. Нам многое не понятно...» — сказал Силкин «СЭ».

В публикации была фотография голкипера с Пизанской башней и подпись: «Переживаем за Пизанскую башню. Главное, чтобы Игорь Лещук не выронил ее из рук».