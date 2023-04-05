Силкин: «Футболисты «Динамо» будто не хотели побеждать «Акрон»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых от «Акрона» (0:0, пенальти — 1:4) в матче первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«У «Динамо» сейчас отсутствует победная дисциплина. «Акрон» показал отличную подготовку к сопернику и выполнил все необходимые задачи. Они знали, с кем играют, знали, что уровень мастерства у «Динамо» выше, поэтому всеми силами довели игру до пенальти. Мне «Акрон» понравился больше по самоотдаче, «Динамо» будто не хотело побеждать. Зачем в Кубке выходить с таким настроем?» — приводит слова Силкина Sport24.

Также экс-тренер «Динамо» ответил на вопрос нужно ли руководству задуматься о сменен главного тренера.

«Сейчас очевидно, что при Йокановиче команда стала хуже. Дальше все зависит от руководства. В «Динамо» непонятно что происходит, поэтому не могу сказать, будут они менять тренера или нет. Но факты говорят, что прошлый тренер был эффективнее. Команда проседает», — сказал Силкин.

Жеребьевка второго этапа Пути регионов FONBET Кубка России состоится в четверг, 6 апреля.