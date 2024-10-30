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Сергей Степашин: «Хочется, чтобы в финале Кубка сыграли «Динамо» и «Краснодар»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» отметил, что ему нравится новая формула FONBET Кубка России.

— Ваше отношение к новой формуле Кубка России? Некоторые считают ее слишком громоздкой.

— А мне нравится. Ее разработкой занимался Павел Пивоваров. Когда мы поняли, что ни в каких еврокубках играть не будем, надо было заполнить все эти паузы. Вот Пивоваров и придумал достаточно любопытную, на мой взгляд, схему. А то, что народ ходит на матчи, — показатель интереса к турниру. Даже если проиграл несколько раз, у тебя есть шанс продолжить борьбу за титул. В конечном итоге в финале все равно встречаются сильнейшие. Так будет и в следующем году. Хочется, чтобы в решающем матче «Динамо» сыграло с «Краснодаром».

«Динамо» заняло второе место в группе A и вышло в плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России. «Краснодар» стал третьим в квартете C и сыграет в плей-офф пути регионов.

Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Сергей Степашин
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Динамо
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Спартак
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30.07
18:30
Локомотив
Ростов
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31.07
16:00
Химки
Оренбург
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13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
3 : 1
28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
19:00
Ростов
Оренбург
3 : 1
19.09
18:30
Химки
Локомотив
1 : 5
01.10
18:30
Локомотив
Оренбург
2 : 1
02.10
16:15
Химки
Ростов
П 8 : 7
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23.10
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Оренбург
Химки
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31.07
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Ахмат
Пари Нижний Новгород
4 : 1
31.07
21:00
Краснодар
ЦСКА
1 : 0
14.08
17:15
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
П 4 : 2
1 : 1
15.08
20:30
Краснодар
Ахмат
1 : 0
27.08
17:15
Ахмат
ЦСКА
0 : 2
28.08
17:15
Пари Нижний Новгород
Краснодар
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
2 : 0
19.09
18:30
Пари Нижний Новгород
Ахмат
1 : 2
01.10
20:45
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
0 : 2
02.10
21:15
Ахмат
Краснодар
3 : 0
22.10
20:45
ЦСКА
Ахмат
1 : 0
23.10
21:15
Краснодар
Пари Нижний Новгород
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И М О
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Рубин
Акрон
4 : 0
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21:00
Зенит
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Рубин
Зенит
0 : 1
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18:00
Факел
Акрон
1 : 2
27.08
17:15
Акрон
Зенит
П 5 : 4
1 : 1
27.08
19:30
Факел
Рубин
0 : 2
17.09
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Зенит
Рубин
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Акрон
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Факел
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Зенит
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Динамо
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0
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Ахмат
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ЦСКА
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П
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1
1
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Рубин
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0
1
14.08 19:30
Динамо
Динамо Мх
2
1
14.08 19:30
Крылья Советов
Спартак
0
3
15.08 18:00
Факел
Акрон
1
2
15.08 20:30
Краснодар
Ахмат
1
0
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Ахмат
ЦСКА
0
2
27.08 17:15
Акрон
Зенит
П
5
4
1
1
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Спартак
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0
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