Сергей Степашин: «Хочется, чтобы в финале Кубка сыграли «Динамо» и «Краснодар»

Сегодня, 13:30
Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин в интервью «СЭ» отметил, что ему нравится новая формула FONBET Кубка России.
— Ваше отношение к новой формуле Кубка России? Некоторые считают ее слишком громоздкой.
— А мне нравится. Ее разработкой занимался Павел Пивоваров. Когда мы поняли, что ни в каких еврокубках играть не будем, надо было заполнить все эти паузы. Вот Пивоваров и придумал достаточно любопытную, на мой взгляд, схему. А то, что народ ходит на матчи, — показатель интереса к турниру. Даже если проиграл несколько раз, у тебя есть шанс продолжить борьбу за титул. В конечном итоге в финале все равно встречаются сильнейшие. Так будет и в следующем году. Хочется, чтобы в решающем матче «Динамо» сыграло с «Краснодаром».
«Динамо» заняло второе место в группе A и вышло в плей-офф пути РПЛ FONBET Кубка России. «Краснодар» стал третьим в квартете C и сыграет в плей-офф пути регионов.
Полностью интервью Сергея Степашина читайте на сайте «СЭ».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2