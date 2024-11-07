Ташуев: «Постараемся сделать все, чтобы огорчить «Зенит» в ответной игре»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Не думали, что проиграем 0:3, и сам матч повода к этому не давал. К сожалению, пазл в составе у нас явно не собран: в старте играли пятеро игроков, только недавно начавших тренироваться в общей группе. Наша задача заключалась в том, чтобы дать им игровую практику, проверить взаимодействия между некоторыми из них. Мы сегодня сами себе привезли голы, допуская ненужные ошибки в эпизодах против игроков высокого уровня. Не нам голы забивали, а мы сами себе их организовали.

Жаль, что получилось так. Нас ждет ответный матч 27-го ноября, в котором у нас будет другая мотивация и, возможно, иной состав. Будет сложно отыгрываться после 0:3, но мы с не самым сильным составом обыгрывали «Краснодар» с таким счетом. Поэтому будем играть дальше и постараемся сделать все, чтобы огорчить «Зенит» в ответной игре», — цитирует пресс-служба клуба Ташуева.

Второй матч команды проведут между собой 27 ноября.