Терехов: «Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом»

Защитник «Химок» Сергей Терехов прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Локомотива» (1:4) в матче FONBET Пути РПЛ Кубка России (1:5).

«Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом». Да, такое бывает, но это недопустимо. Второй тайм нельзя ничем объяснить, и нельзя искать никакие оправдания. Нужно спрашивать с себя в первую очередь», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).