Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Таблицы
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 16:20

Терехов: «Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом»

Telegram Дзен

Защитник «Химок» Сергей Терехов прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Локомотива» (1:4) в матче FONBET Пути РПЛ Кубка России (1:5).

«Нельзя допускать такие поражения, как в матче с «Локомотивом». Да, такое бывает, но это недопустимо. Второй тайм нельзя ничем объяснить, и нельзя искать никакие оправдания. Нужно спрашивать с себя в первую очередь», — приводит слова Терехова «РБ Спорт».

«Локомотив» набрал 12 очков и обеспечил себе выход в плей-офф турнира. После этой игры железнодорожники продолжают лидировать в турнирной таблице группы В. У «Химок» 3 балла и третья строчка. Команды играют в одном квартете с «Ростовом» (9) и «Оренбургом» (0).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
Сергей Терехов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Магнус Карлсен высказался против возвращения российских шахматистов
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Материалы сюжета Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Вратарь «Пари НН» показал швы после столкновения с защитником «Ахмата» в матче Кубка России
Сперцян: «В игре против ЦСКА у «Краснодара» было мало движения»
«Спартак» — «Крылья Советов»: видеообзор матча Кубка России
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Серьга Абены и Николсон в сетке: «Спартака» разгромил «Крылья»
Амарал: «Я никогда не обещал титулов, но этот состав «Спартака» готов побеждать в каждой игре»
Сегодня
Вчера
Неделя