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Сегодня, 10:46

Сергей Веденеев оценил перспективы «Зенита» в матче против «Крыльев Советов»

Виктория Кравченко

Экс-игрок «Зенита» Сергей Веденеев поделился ожиданиями от матча петербургского клуба против «Крыльев Советов» в Кубке России.

«Не мешало бы, конечно, в этом матче дать сыграть всем запасным. Но тренеры, наверное, до сих пор не решили, что делать: вроде бы нужно выигрывать, с другой стороны, если в таких встречах не давать шансы резервистам, они совсем закиснут без игровой практики.

Скорее всего, человека три-четыре и неосновного состава сыграют с первых минут, а в середине второго тайма выйдут бразильцы опять, если игра не пойдет. Они могут сделать результат», — цитирует Веденеева «РБ Спорт».

Игра состоится в четверг, 20 октября, на «Газпром Арене» и начнется в 20.30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-esli-u-zenita-igra-s-kry-l-yami-ne-pojdet-vy-jdut-brazil-tsy-i-sdelayut-rezul-tat/
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Сергей Веденеев
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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