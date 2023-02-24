Веденеев — о матче в Ульяновске: «При любых раскладах «Зениту» лучше сразу начинать «лупить» вперед и там бороться»

Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев рассказал о своих ожиданиях от четвертьфинального матча петербургского клуба против «Волги» в рамках FONBET Кубка России.

«Матч «Зенита» в Ульяновске совершенно непредсказуем. Потому что сколько мы помним подобных матчей в кубке на выезде... И ничего здесь не поделаешь. Условия, перелет, неполноценный состав, про погоду я вообще не говорю. Если хозяевам поля удается забить гол, то они потом за этот результат буквально зубами цепляются. Посмотрим, сможет ли «Зенит» адаптироваться к завтрашним условиям и, исходя их них, выстроить свою игру. Думаю, при любых раскладах лучше сразу начинать «лупить» вперед и там бороться. Других вариантов, мне кажется, нет никаких», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Кубковый матч между «Зенитом» и «Волгой» пройдет 25 февраля в Ульяновске. Начало — в 14.30 по московскому времени.