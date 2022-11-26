Сергей Веденеев: «Уровень игры во встрече «Зенита» со «Спартаком» можно только за уши притянуть к некоторым матчам ЧМ»

Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился ожиданиями от кубкового матча против «Спартака». Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября, начало — в 16:00 (мск).

— Можно понадеяться, что это будет интересный матч, потому что команды в этом сезоне не скомпрометировали себя своим отношением к игре, — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева. — Но с учетом всех нюансов, о которых мы много раз говорили — что чемпионат особенный, международных встреч нет, в «Спартаке» много нестабильных молодых игроков — все может быть. Тем не менее, каких-то весомых причин, чтобы плохо играть, я не вижу. Должен быть хороший матч.

— Результативный, наверное?

— Вот этого не знаю, трудно сказать. Вообще сейчас смотришь чемпионат мира, где много нулевых ничьих, и ведь ни одну из них, за редким исключением, не назовешь неинтересной. Игроки хорошо играют в обороне — так и должно быть, а все голы пропускаются или забиваются только из-за ошибок защитников.

— Кстати, по поводу чемпионата мира. Игра «Зенита» со «Спартаком» может конкурировать по зрелищности и накалу с играми в Катаре?

— С кем, как, ну что вы? Голландия, Франция, Бразилия — смотришь их игры и понимаешь, где мы и где они. В каких-то играх, наверное, можно притянуть за уши сравнение с нашим футболом, но уровень самоотдачи, заряженности на результат на чемпионате мира просто зашкаливает.