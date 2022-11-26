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26 ноября, 18:06

Сергей Веденеев: «Уровень игры во встрече «Зенита» со «Спартаком» можно только за уши притянуть к некоторым матчам ЧМ»

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Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился ожиданиями от кубкового матча против «Спартака». Игра пройдет в воскресенье, 27 ноября, начало — в 16:00 (мск).

— Можно понадеяться, что это будет интересный матч, потому что команды в этом сезоне не скомпрометировали себя своим отношением к игре, — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева. — Но с учетом всех нюансов, о которых мы много раз говорили — что чемпионат особенный, международных встреч нет, в «Спартаке» много нестабильных молодых игроков — все может быть. Тем не менее, каких-то весомых причин, чтобы плохо играть, я не вижу. Должен быть хороший матч.

— Результативный, наверное?

— Вот этого не знаю, трудно сказать. Вообще сейчас смотришь чемпионат мира, где много нулевых ничьих, и ведь ни одну из них, за редким исключением, не назовешь неинтересной. Игроки хорошо играют в обороне — так и должно быть, а все голы пропускаются или забиваются только из-за ошибок защитников.

— Кстати, по поводу чемпионата мира. Игра «Зенита» со «Спартаком» может конкурировать по зрелищности и накалу с играми в Катаре?

— С кем, как, ну что вы? Голландия, Франция, Бразилия — смотришь их игры и понимаешь, где мы и где они. В каких-то играх, наверное, можно притянуть за уши сравнение с нашим футболом, но уровень самоотдачи, заряженности на результат на чемпионате мира просто зашкаливает.

Источник: bookmaker-ratings.ru

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит
Спартак

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
3
6
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