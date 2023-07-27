Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:57

Волков — о матче со «Спартаком» в FONBET Кубке России: «Есть желание перестать упускать преимущество в два гола»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что нужно сделать его команде в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром».

— В прошлом сезоне у вас было два обидных поражения в чемпионате от «Спартака» — домашние 1:4 при спорном удалении Александра Черникова в середине первого тайма, а затем выездные 3:4, когда «Краснодар» вел во втором тайме 3:1. Есть желание за это поквитаться?

— Есть желание перестать упускать преимущество в два гола, независимо от соперника. Как мы сейчас против «Динамо» сделали: 2:0 ведем и забиваем третий гол. Я думаю, в этом плане мы прибавили ментально, по характеру. Поэтому думаю, что в будущем мы такого не допустим уже, — приводит слова Волкова «Известия».

«Краснодар» и «Спартак» сыграют сегодня, 27 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).

Источник: Известия
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
День Военно-морского флота отметят 30 июля
Дубль и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» победу над «Атлантой»
СК возбудил дело о фейках о ВС РФ в отношении украинской журналистки Соколовской
Медведь напал на женщину с ребенком на зооферме под Тулой
Судно с 3 тыс. автомобилей на борту загорелось у побережья Нидерландов
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Дьяков — о матче «Спартака» и «Краснодара» в FONBET Кубке России: «Не факт, что в этом матче будет много голов»
«Спартак» анонсировал матч с «Краснодаром» постером фильма «Барби»
«Спартак» начнет сезон с двух побед? «Краснодар» точно будет против
Олусегун назвал «Спартак» злейшим соперником «Краснодара» в РПЛ: «Очный матч будет возмездием»
Гладилин назвал фаворита матча между «Краснодаром» и «Спартаком»
Кубок России, 1-й тур: «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарханов не видит фаворита в матче «Краснодар» — «Спартак»

Дьяков — о матче «Спартака» и «Краснодара» в FONBET Кубке России: «Не факт, что в этом матче будет много голов»