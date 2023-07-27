Волков — о матче со «Спартаком» в FONBET Кубке России: «Есть желание перестать упускать преимущество в два гола»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, что нужно сделать его команде в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром».

— В прошлом сезоне у вас было два обидных поражения в чемпионате от «Спартака» — домашние 1:4 при спорном удалении Александра Черникова в середине первого тайма, а затем выездные 3:4, когда «Краснодар» вел во втором тайме 3:1. Есть желание за это поквитаться?

— Есть желание перестать упускать преимущество в два гола, независимо от соперника. Как мы сейчас против «Динамо» сделали: 2:0 ведем и забиваем третий гол. Я думаю, в этом плане мы прибавили ментально, по характеру. Поэтому думаю, что в будущем мы такого не допустим уже, — приводит слова Волкова «Известия».

«Краснодар» и «Спартак» сыграют сегодня, 27 июля. Начало игры — в 20.00 (мск).