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Шалимов назвал «Спартак» фаворитом в матче Кубка с «Локомотивом»

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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«В матче с «Локо» «Спартак», конечно, фаворит — я бы оценил шансы как 60 на 40. Группа атаки «Спартака» очень сильна — и выбор разнообразный. Можно ли сравнивать с зенитовской? Я бы сказал, что у красно-белых атака не слабее — есть конкуренция, за счет которой можно усилить игру заменами. По Дзюбе и «Локо». Я видел, что в двух играх и Дзюба, и Смольников были в составе — вероятно, на обоих рассчитывают, как на основных, оба играли в первом тайме, с основой — и возможно, под первую же игру», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».

Кубок России. Плей-офф. Верхняя сетка. 1/4 финала
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shalimov-otsenil-shansy-spartaka-i-lokomotiva-v-protivostoyanii-v-kubke-rossii/
Игорь Шалимов
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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