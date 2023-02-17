Шалимов назвал «Спартак» фаворитом в матче Кубка с «Локомотивом»

Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала плей-офф Пути РПЛ «Локомотив» — «Спартак».

«В матче с «Локо» «Спартак», конечно, фаворит — я бы оценил шансы как 60 на 40. Группа атаки «Спартака» очень сильна — и выбор разнообразный. Можно ли сравнивать с зенитовской? Я бы сказал, что у красно-белых атака не слабее — есть конкуренция, за счет которой можно усилить игру заменами. По Дзюбе и «Локо». Я видел, что в двух играх и Дзюба, и Смольников были в составе — вероятно, на обоих рассчитывают, как на основных, оба играли в первом тайме, с основой — и возможно, под первую же игру», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится 22 февраля в Москве на «РЖД-Арене». Ответная игра состоится 27 февраля на «Открытие Банк Арене».