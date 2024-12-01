Шалимов: «Зиньковскому не удается вернуть себе место в «Спартаке» даже в тренировочных матчах»

Сегодня, 02:33
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением от игры «Спартака» в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).
«На месте левого нападающего вышел Мангаш, что необычно. Зиньковский не выходит уже даже в Кубке, — очевидно, что Антону пока не удается вернуть себе место в составе даже в тренировочных матчах. Мангаш на этой позиции отыграл плохо, его было просто не видно, и во втором тайме он перешел в оборону.
Много разговоров слышал о том, что Станкович дал шанс тем, кто не играет в основе — доказать, что претензии на стартовый состав обоснованы. Но не получилось ни у кого. Зорин получил место в старте, но испарился», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
«Спартак» уступил «Ростову» со счетом 1:3 по сумме двух матчей и вылетел во второй этап 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2