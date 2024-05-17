Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Кубок России. Новости
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 11:00

Шалимов: «Адамов мастерски среагировал на удар Заболотного — стоял до конца, не гадал»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о победе «Зенита» над ЦСКА в ответной встрече финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пен. — 5:4).

В послематчевой серии пенальти вратарь сине-бело-голубых Денис Адамов отразил третий удар, который исполнил нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

«Отмечу, что ЦСКА не садился с первых минут в оборону, выдвигался в первые 20 минут, — и Педро с Артуром, которые играли латералей, приходилось обороняться. Игра была равной, но постепенно «Зенит» поджал — и так и играли до конца: одни оборонялись, вторые не смогли взломать. Все решилось в серии пенальти, и я бы выделил голкипера «Зенита», который мастерски среагировал на удар Заболотного — стоял до конца, не гадал. И поскольку удар был плохой, своим шансом зенитовец воспользовался. Вратарь же ЦСКА гадал», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В Суперфинале Кубка России «Зенит» сыграет против «Балтики». Решающий матч за титул состоится в «Лужниках» 11 июня.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
Звезду американского футбола Баткера травят за традиционные ценности
Вучич процитировал речь маршала Жукова о неблагодарности западных стран
«Рейнджерс» - в финале «Востока», у Панарина – день ассистов, а в «Ванкувере» повторили рекорд Ларионова. Что произошло в Кубке Стэнли 17 мая
Кардиолог назвал неочевидные факторы развития артериальной гипертонии
Польский генерал потребовал от Запада остановить конфликт с РФ
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
В протоколе матча «Зенит» — ЦСКА грубая ошибка. Зенитовцы не нарушали правила игры и регламент
Чепчугов: «Казахи — народ дружелюбный. Алип не хотел столкновения с Торопом»
Непомнящий считает, что «Балтика» может справиться с «Зенитом» в суперфинале Кубка России
Экс-игрок «Балтики» Буйволов: «Если бы такой состав был с начала сезона, они бы не боролись за выживание»
Малафеев: «В суперфинале Кубка России «Зениту» будет нелегко с «Балтикой»
Грушевский — о дебюте Шайхутдинова: «Боевое крещение состоялось. Паренек не из робкого десятка»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Чепчугов: «Казахи — народ дружелюбный. Алип не хотел столкновения с Торопом»

В протоколе матча «Зенит» — ЦСКА грубая ошибка. Зенитовцы не нарушали правила игры и регламент