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Сегодня, 15:40

Шалимов — о матче «Спартака» и «Зенита»: «Во втором тайме вышел Вендел и перевернул игру»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал первый матч 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» (1:2).

«Вышел Вендел во втором тайме, и вышел с хорошим настроением, он завелся и, по сути, все перевернул. Настроя «Спартака» уже не хватило. Потом вышел на кураже Клаудиньо и просто издевался над соперником», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

За «Зенит» дублем отметился Педро. В составе «Спартака» мяч забил Манфред Угальде.

Ответный матч между командами состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 17 апреля.

Источник: «РБ Спорт»
Клаудиньо
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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