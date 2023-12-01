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Сегодня, 18:54

Шалимов: «Был изумлен, когда увидел статистику Соболева в матче с «Оренбургом»

Алина Савинова
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Российский тренер Игорь Шалимов подвел итоги первого матча между «Оренбургом» и «Спартаком» в 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России (1:0).

«Я был изумлен, когда увидел статистику Соболева в этом матче — больше всего ТТД, под 70, и при этом 34 единоборства, 17 из них головой. Это очень много, и я бы не стал говорить про то, сколько выиграл, сколько проиграл. Дело в другом — идет постоянно бодалово, на нем постоянно висят защитники, он все время спиной, свободно Соболев мячи не получает. Это вопрос в том, чего от него хотят — желания у Александра много, он старается, борется, но плюсы в другом — он техничный, с завершением. А тут получается, что он постоянно в борьбе, а в плане розыгрыша, завершения «Спартак» ничего не показал», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

В текущем сезоне 26-летний Соболев провел 16 матчей за красно-белых во всех турнирах, отметившись 5 голами и 6 результативными передачами.

Ответная игра между «Спартаком» и «Оренбургом» пройдет 12-14 марта, когда завершится зимняя пауза в РПЛ. Встреча состоится на домашнем стадионе московской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-by-l-izumlen-kogda-uvidel-statistiku-soboleva-v-matche-s-orenburgom/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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