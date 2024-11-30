Шалимов считает, что Станкович своим поведением на «Ростов Арене» хотел показать серьезность матча

Сегодня, 20:50
Российский тренер Игорь Шалимов поделился мыслями о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, который разбил стекло на «Ростов Арене» во время ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Ростовом» (1:2).
«Деян человек эмоциональный, но я не помню, чтобы в матчах чемпионата он крушил скамейку. На кого это рассчитано? На игроков, наверное — хотел показать, что для него это серьезный матч, надо собраться. На руководство, на болельщиков. Очевидно, решались задачи подготовки к важнейшей игре в Краснодаре», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
Позже Станкович заявил, что готов возместить ущерб за разбитое стекло гостевой скамейки на арене ростовчан.
|И
|М
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|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2