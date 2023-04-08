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Сегодня, 12:19

Шалимов: «Если Бальде показывает на часы, то из четырех моментов в двух нужно забивать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче FONBET Кубка России между «Уралом» — «Спартаком» (2:1).

«Бальде забил гол, и потом показал на часы — «мое время пришло». Но гола мало, потому что у Бальде было несколько моментов, я насчитал четыре возможности для взятия ворот, две из которых — явные. Если ты показываешь на часы, из четырех надо забивать как минимум два. В таком сложном матче, когда ты играешь на выезде, а у тебя в команде нет трех дисквалифицированных, плюс два лидера травмированы, надо к моментам относиться бережнее, а не на часы показывать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Спартак» уступил «Уралу» по сумме двух матчей в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:1, 1:2). Московская команда опустилась в нижнюю сетку плей-офф, где сыграет против «Акрона».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-esli-bal-de-pokazy-vaet-na-chasy-to-iz-chety-reh-momentov-v-dvuh-nuzhno-zabivat-kak-minimum/
Игорь Шалимов
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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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