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Шалимов: «Как только поле придет в норму, «Спартак» прибавит»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» в полуфинале пути РПЛ в FONBET Кубка России (1:1)

«По футболу — «Спартак» много матчей этой весной играл дома, поле плохое, комбинационного футбола не получилось, а на навал в атаке перейти не смогли — нет Соболева и Николсона. Как только поле придет в норму, «Спартак» прибавит», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

Также он прокомментировал участие защитница красно-белых Томаша Тавареша в матче.

«Понял, почему его позвали. Абаскалю не нужен классический крайний защитник — прошел-подал, как Рыбус и Классон. Нужны такие, которые будут смешаться в центр и смогут разыгрывать, а фланг заполняется полузащитником или форвардом с дриблингом, который располагается широко. Тавареш техничный парень, нетипичный крайний. Но с мячом хорошо, пас есть. Но теперь надо смотреть, как он будет справляться в обороне, когда соперник поставит сложные задачи», — добавил Шалимов.

Ответный матч между клубами состоится 5 апреля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-kak-tol-ko-pole-pridet-v-normu-spartak-pribavit/
Игорь Шалимов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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