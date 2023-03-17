Шалимов: «Есть определенное пресыщение от Кубка России»

Бывший тренер «Урала» Игорь Шалимов высказался о плотном графике в начале весны.

«Есть определенное пресыщение не столько от футбола, сколько от Кубка — потому что так сложился жребий и календарь РПЛ, что играют одни и те же команды. Это похоже на мини-футбол. Есть ощущение, что это тяжеловато и футболистам. Потому что раньше в еврокубках играли 5-6 команд, а до весны иногда доходили 1-2, а сейчас команды РПЛ, которые никогда в жизни не играли столько матчей, проводят 2 встречи в неделю — и футболисты просто не выдерживают. Плюс тяжелые поля», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

По итогам 19 туров РПЛ «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» идет вторым, набрав 40 очков. «Ростов» расположился на третьей строчке (38 очков).