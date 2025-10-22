Газизов — об итогах группового этапа Кубка: «Решили свои локальные задачи»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении команды в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:3).

«Мы решили свои локальные задачи. В принципе мы считаем это успехом. Что касается вчерашнего матча, то где-то не получилось свои моменты реализовать. Атакующие действия «Спартака» были эффективны. Конечно, хотелось выйти с первого места, порадовать своих болельщиков, но задачу мы решили», — сказал Газизов «СЭ».

«Спартак» (13 очков) гарантировал себе первое место в группе C. «Динамо» (13) опустилось на вторую позицию. Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ.