22 октября, 10:50

Газизов — об итогах группового этапа Кубка: «Решили свои локальные задачи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении команды в матче 6-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:3).

«Мы решили свои локальные задачи. В принципе мы считаем это успехом. Что касается вчерашнего матча, то где-то не получилось свои моменты реализовать. Атакующие действия «Спартака» были эффективны. Конечно, хотелось выйти с первого места, порадовать своих болельщиков, но задачу мы решили», — сказал Газизов «СЭ».

«Спартак» (13 очков) гарантировал себе первое место в группе C. «Динамо» (13) опустилось на вторую позицию. Обе команды ранее досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Пути РПЛ.

3

  • руслан магомедов

    газизка-базарбай, ты еще не распродал все, решили локальные задачи, какие газизка.?????

    22.10.2025

  • zg

    Ну в принципе в нашей группе было пофиг,первое или второе,тк Кони-Локо!)

    22.10.2025

