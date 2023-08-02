Тренер медийного клуба «Титан» Курбанов: «Амкал» может побеждать в Кубке России и дальше»

Новый главный тренер медийного футбольного клуба «Титан» Шамиль Курбанов считает, что «Амкал» может и дальше побеждать в FONBET Кубке России.

«Для меня неудивительна победа «Амкала». Но также есть понимание, что «Амкал» не мог порадовать качеством игры. Этому есть объяснение: это первый матч, он очень важен, на первый план выходит результат, они его добились. Особенно важно, что у команды есть потенциал, и она его может реализовать, успешно сыграв в следующих стадиях», — приводит слова Курбанова «Газета.Ru».

Любительский клуб вышел во второй раунд Кубка России и сыграет с «Текстильщиком».