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Сегодня, 14:12

Шикунов объяснил, почему у «Спартака» будет преимущество над «Локомотивом» в ответном матче FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что у красно-белых будет преимущество над «Локомотивом» в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

Первая встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу «Спартака».

«Не сомневаюсь, что в ответном матче «Спартак» получит заметное преимущество. В понедельник температура воздуха должна быть гораздо выше, чем во время первой игры. Соответственно, это скажется и на качестве поля. Это будет на руку спартаковцам, у которых организация игры и контроль мяча гораздо лучше.
Кроме того, дополнительное время на подготовку получит Промес, пропустивший все сборы команды. А вот «Локомотиву» несколько дней, которые прошли с момента первой встречи, вряд ли помогут. У железнодорожников совершенно новая команда, которой нужно налаживать взаимодействие и притираться. Тут трех-четырех дней мало, нужно гораздо больше времени», — приводит Betonmobile слова Шикунова.

Ответный матч четвертьфинала Кубка России «Спартак» — «Локомотив» состоится в понедельник, 27 февраля и начнется в 20.00 (мск).

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-obyasnil-pochemu-v-otvetnom-chetvertfinale-kubka-rossii-spartak-budet-imet-preimushhestvo-nad-lokomotivom
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