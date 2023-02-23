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Кубок России

Сегодня, 15:15

Шикунов объяснил спад «Спартака» во втором тайме кубкового матча с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов объяснил, почему во втором тайме матча на Кубок России против «Локомотива» в игре «красно-белых» произошел спад.

«В первом тайме «Спартак» выглядел просто великолепно, а вот после перерыва игра у него не пошла. Я согласен с Андреем Червиченко, который связывает это с выходом на поле легионеров. Вот только дело тут не в настрое, как говорит Андрей Владимирович. Просто в таких погодных условиях теплолюбивым иностранцам играть тяжело. Мороз, замерзшее поле... Плюс на замену выпустили Промеса, который пропустил два месяца подготовки с командой. Находиться без игровой практики столь долгое время очень трудно. Все это и привело к спаду «Спартака» во втором тайме», — приводит слова Шикунова Betonmobile.ru.

В первом матче 1/4 финала Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 27 февраля.

Источник: https://betonmobile.ru/shikunov-obyasnil-spad-spartaka-vo-vtorom-tayme-kubkovogo-matcha-s-lokomotivom
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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