«Шинник» — «Акрон»: хозяева остались вдесятером в концовке

«Шинник» остался в меньшинстве в матче против «Акрона» в первом этапе 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.

«Акрон» после первого тайма обыгрывает «Шинник» в матче первого этапа 1/4 финала пути

На 90-й минуте между игроками команд случилась потасовка, в результате которой красную карточку получил форвард ярославцев Дмитрий Самойлов.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Шинник» — «Акрон».