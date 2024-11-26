Сегодня, 20:07
«Шинник» остался в меньшинстве в матче против «Акрона» в первом этапе 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России.
«Акрон» после первого тайма обыгрывает «Шинник» в матче первого этапа 1/4 финала пути
На 90-й минуте между игроками команд случилась потасовка, в результате которой красную карточку получил форвард ярославцев Дмитрий Самойлов.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Шинник» — «Акрон».
|И
|М
|О
|1
|Спартак
|6
|14-4
|15
|2
|Динамо
|6
|17-13
|11
|3
|Динамо Мх
|6
|8-8
|8
|4
|Кр. Советов
|6
|8-22
|2