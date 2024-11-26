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Сегодня, 17:15

«Шинник» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Шинник» и «Акрон» встретятся в Кубке России 26 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Форвард «Акрона» Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Шинник» и «Акрон» встретятся в матче первого этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 26 ноября. Начало игры на стадионе «Шинник» в Ярославле — в 18.15 по московскому времени.

Трансляцию проведут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт федерального канала matchtv.ru. Кроме того, игры прямого эфира «Матч ТВ» покажут онлайн-сервисы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по платной подписке и в окне ретрансляции эфира федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игровго дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями игры «Шинник» — «Акрон» также можно в нашем матч-центре.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 нояб, 18:15. Шинник (Ярославль)
Шинник
Акрон

«Шинник» вышел в эту стадию плей-офф Кубка России, начав выступления с четвертого раунда вместе с другими командами первой лиги. Ярославцы на своем пути обыграли «Динамо» из Владивостока (0:0, пенальти — 3:2), «Уфу» (1:0) и «Чайку» (0:0, пенальти — 4:2).

«Акрон» занял третье место в группе D, выступая с «Зенитом», «Рубином» и «Факелом».

Кубок России
ФК Акрон
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Динамо
Динамо Мх
2 : 1
14.08
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Крылья Советов
Спартак
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Спартак
Динамо Мх
0 : 1
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19:30
Динамо
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18.09
21:15
Динамо Мх
Динамо
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2 : 2
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Спартак
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Динамо
Спартак
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Крылья Советов
Динамо Мх
П 5 : 3
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22.10
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Динамо Мх
Спартак
0 : 1
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Крылья Советов
Динамо
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2 Ростов 6 11-7 11
3 Химки 6 5-16 5
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30.07
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Локомотив
Ростов
1 : 0
31.07
16:00
Химки
Оренбург
1 : 0
13.08
17:30
Оренбург
Локомотив
2 : 3
13.08
20:00
Ростов
Химки
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28.08
15:00
Оренбург
Ростов
0 : 1
28.08
19:30
Локомотив
Химки
4 : 0
18.09
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Ростов
Оренбург
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19.09
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Химки
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Локомотив
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Краснодар
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ЦСКА
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18.09
19:00
ЦСКА
Краснодар
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18:30
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