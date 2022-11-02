«Кубань» обыграла «Шинник» по пенальти в завершающем матче пятого раунда Пути регионов Кубка России

«Кубань» на выезде обыграла «Шинник» в серии послематчевых пенальти в матче пятого раунда Пути регионов Кубка России — 0:0 (5:4).

Соперник краснодарцев по шестому раунду Пути регионов Кубка России определится по итогам жеребьевки, которая состоится сегодня, 2 ноября, и начнется в 21.00 по московскому времени.