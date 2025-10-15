«Шинник» и «Нефтехимик» сыграют в Кубке России 15 октября

«Шинник» и «Нефтехимик» проведут матч в 5-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 15 октября. Игра пройдет на стадионе «Шинник» в Ярославле и начнется в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд.

15 октября, 18:00. Шинник (Ярославль)

Отслеживать ключевые события и результат игры «Шинник» — «Нефтехимик» можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 18.00 мск.

«Шинник» на предыдущей стадии обыграл «Череповец» (4:1), а «Нефтехимик» прошел «Волгарь» (1:1, пенальти — 4:2).