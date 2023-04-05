Шипицин: «Спартак» теперь какой-то медленный. А «Динамо» надо было решать вопросы в игровое время"

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин подвел итоги матчей FONBET Кубка России «Спартак» — «Урал» и «Динамо» — «Акрон».

«Спартак» что-то в последнее время перестал играть в тот футбол, который он начал показывать, выйдя из отпуска после сборов. Теперь он стал какой-то медленный. Непонятно, почему у них так происходит. Может, спад какой-то. В общем, не понравился мне «Спартака» в игре с «Уралом». И «Динамо» на второй тайм вышло совсем другое. «Акрон», в принципе, играл наравне с ним. По во второму тайму нельзя было разграничить, какая команда из премьер-лиги, а какая из первой лиги. «Динамо» еще отскочило, когда потащил Шунин. Ну а серия пенальти — чистая лотерея: повезло или не повезло. «Динамо» надо было решать вопросы в игровое время, за 90 минут спокойно можно было это сделать», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Шипицина.

«Спартак» проиграл «Уралу» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:2). «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинале Пути регионов (0:0, пенальти — 1:4).