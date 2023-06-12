Шипицин заявил, что «Краснодар» смотрелся интереснее ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин прокомментировал поражение краснодарской команды от ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, по пенальти — 5:6).

«Ожидалось, что матч будет более такой закрытый. Мне кажется, все равно «Краснодар» смотрелся где-то немного поинтереснее. Тем более после пропущенного гола он чуть-чуть добавил. Да, не повезло с этими пенальти. В очередной раз «Краснодар» проигрывает серию пенальти в решающем матче Кубка России. Но мастерство Акинфеева никто не отменял. Он снова доказал, что все еще находится в полном порядке», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Шипицина.

ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Кубок России. Кроме того, армейцы завоевали серебряные медали РПЛ по итогам сезона.