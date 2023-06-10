Широков назвал отличной идеей отдавать трофей FONBET Кубка России игрокам выигравшей команды

Амбассадор РФС Роман Широков назвал отличной идеей отдавать трофей FONBET Кубка России игрокам выигравшей команды, чтобы они могли по своему усмотрению распоряжаться им несколько дней.

«Это отличная идея. У меня была похожая история как раз, правда, не с Кубком России, а с Суперкубком УЕФА и Кубком УЕФА. Когда мы Суперкубок выиграли, через два дня мне дали оба трофея и я его в свой родной город отвез. Там был большой ажиотаж, полный стадион, пришли, посмотрели на него», — цитирует KP.RU Широкова,

Аналогичная традиция существует в НХЛ с Кубком Стэнли и в КХЛ с Кубком Гагарина.