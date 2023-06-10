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Амбассадор РФС Роман Широков назвал отличной идеей отдавать трофей FONBET Кубка России игрокам выигравшей команды, чтобы они могли по своему усмотрению распоряжаться им несколько дней.
«Это отличная идея. У меня была похожая история как раз, правда, не с Кубком России, а с Суперкубком УЕФА и Кубком УЕФА. Когда мы Суперкубок выиграли, через два дня мне дали оба трофея и я его в свой родной город отвез. Там был большой ажиотаж, полный стадион, пришли, посмотрели на него», — цитирует KP.RU Широкова,
Аналогичная традиция существует в НХЛ с Кубком Стэнли и в КХЛ с Кубком Гагарина.