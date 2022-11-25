Широков назвал «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком» в Кубке России

Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями перед матчем 6-го тура группового раунда Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит».

«Зениту» очень нужна победа над «Спартаком» в Кубке России. Они играют дома, петербуржцы — фавориты в этом матче, учитывая, что все домашние матчи с большими клубами они проводят отлично! Думаю, что у сине-бело-голубых будут трудности в игре с красно-белыми. Но здесь все зависит от «Зенита», насколько он позволит «Спартаку» дать бой", — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.