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Сегодня, 15:38

Широков назвал «Зенит» фаворитом в матче со «Спартаком» в Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями перед матчем 6-го тура группового раунда Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Зенит».

«Зениту» очень нужна победа над «Спартаком» в Кубке России. Они играют дома, петербуржцы — фавориты в этом матче, учитывая, что все домашние матчи с большими клубами они проводят отлично! Думаю, что у сине-бело-голубых будут трудности в игре с красно-белыми. Но здесь все зависит от «Зенита», насколько он позволит «Спартаку» дать бой", — приводит слова Широкова Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 27 ноября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/shirokov-v-poslednem-ture-kubka-rossii-vse-budet-zaviset-ot-zenita-pozvolit-spartaku-dat-boy-ili-net-1422802/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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